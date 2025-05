Lula invierà al Congresso una legge per regolare i social

agenzia

Il presidente, 'Tutto è controllato, tranne le app digitali'

SAN PAOLO, 25 MAG – Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato la necessità di regolamentare i social media e le aziende di app digitali per proteggere bambini e adolescenti e contrastare le fake news. “Dobbiamo discutere con il Congresso Nazionale la responsabilità di regolamentare l’uso dei social media nel Paese. Non è possibile che tutto sia controllato tranne le aziende di app digitali”, ha dichiarato Lula, ricordando il caso di una adolescente brasiliana che ha tentato il suicidio a fine aprile dopo essere stata vittima di bullismo online. “Abbiamo l’obbligo morale di garantire che la verità sconfigga le falsità. Così non si può continuare. Abbiamo già deciso di vietare i cellulari nelle scuole primarie e secondarie perché riducevano la capacità di attenzione in classe. E sappiamo quanto possano essere dannosi i social media”, ha aggiunto. La dichiarazione arriva dopo l’incontro di giovedì scorso tra i ministri del governo per discutere una bozza di regolamento che sarà inviata al Congresso. Il testo, discusso dal capo di gabinetto, Rui Costa, e dal ministro della Giustizia, Ricardo Lewandowski, sarà un’alternativa al disegno di legge sulle fake news, accantonato dall’opposizione in seguito alla resistenza delle piattaforme.

