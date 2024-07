Lula, ‘l’Alleanza contro la fame è il tema principale del G20’

agenzia

SAN PAOLO, 23 LUG – Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato che l’Alleanza globale per la lotta alla fame e alla povertà è il “tema principale” del mandato brasiliano alla guida del G20 nel 2024. L’iniziativa sarà formalizzata domani – mercoledì 24 luglio – durante una riunione ministeriale del gruppo a Rio de Janeiro, e sarà aperta a tutti i paesi del mondo. “La fame non è un fenomeno naturale. La povertà è un fenomeno legato al comportamento umano, quindi ai leader politici. L’idea di creare questa importante alleanza globale è il tema principale del G20”, ha affermato Lula in un’intervista con i corrispondenti internazionali a Brasilia. “Intendiamo contare su molti Paesi”, ha aggiunto il capo dello Stato, secondo cui ciascun Paese deve “porre fine alla fame” nel proprio territorio. “Quando metti i poveri nel bilancio, risolvi il problema della fame. E noi, in appena un anno e sei mesi abbiamo già tolto 24 milioni di persone dalla mappa della fame. È possibile farlo”, ha dichiarato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA