Lula parla ai brasiliani in tv per frenare il calo di popolarità

agenzia

Annunciate due nuove iniziative del suo governo per i più poveri

BRASILIA, 25 FEB – Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha registrato un discorso a reti unificate su radio e tv per annunciare alcune iniziative del suo governo e per cercare di frenare il netto calo di popolarità registrato dagli ultimi sondaggi. Tra le novità rese note, l’inizio dei pagamenti del programma ‘Pé-de-Meia’ (che fornisce sussidi agli studenti a basso reddito) e la gratuità di tutti i medicinali venduti dalle Farmacie Popolari. “Dopo due anni di ricostruzione di un Paese distrutto, stiamo lavorando duramente per portare prosperità a tutto il Brasile, soprattutto a coloro che ne hanno più bisogno”, afferma il leader progressista nel suo messaggio di due minuti. La Corte dei conti ha sbloccato 6 miliardi di reais (987 milioni di euro) per il ‘Pé-de-Meia’, ma ha dato al governo 120 giorni per inserirli nella legge sul bilancio da inviare al Congresso.

