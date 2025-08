Lula risponde a Trump, ‘dialoghiamo ma difendiamo il Brasile’

agenzia

Il presidente brasiliano rilancia la linea diplomatica

BRASILIA, 01 AGO – Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ribadito questa sera in un post sui suoi social media ufficiali che rimane aperto al dialogo con gli Stati Uniti. “Siamo sempre stati aperti al dialogo. Chi definisce le sorti del Brasile sono i brasiliani e le loro istituzioni. In questo momento, stiamo lavorando per proteggere la nostra economia, le aziende e i nostri lavoratori, e dare le risposte ai dazi del governo statunitense”, ha dichiarato Lula. Poco prima il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva detto che il presidente Lula “può chiamarmi quando vuole. Vediamo cosa succede, amo il popolo brasiliano”. Poi aveva aggiunto che “le persone che governano il Brasile hanno fatto la cosa sbagliata” per spiegare il momento di tensione nelle relazioni tra i due Paesi. Mercoledì scorso Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone una tariffa del 50% sui prodotti brasiliani, sostenendo che “le pratiche dell’amministrazione Lula danneggerebbero le aziende americane, violerebbero la libertà di espressione e colpirebbero gli interessi strategici degli Stati Uniti”, riporta Cnn Brasil.

