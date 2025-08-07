Lula sente Modi e Xi per una strategia coordinata sui dazi Usa

agenzia

Il Brasile punta su una risposta dei Paesi del Brics

BRASILIA, 07 AGO – In Brasile il consigliere speciale della Presidenza della Repubblica, Celso Amorim, ha confermato la telefonata tra il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e il primo ministro indiano, Narendra Modi, prevista per oggi, per parlare dell’aumento dei dazi Usa. Il prossimo ad essere contattato dovrebbe essere il leader cinese, Xi Jinping. Secondo quanto riportano i media locali, Lula sta valutando una risposta coordinata dei Brics ai dazi statunitensi, tema di cui si era discusso anche in occasione del vertice dei leader di luglio, a Rio de Janeiro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA