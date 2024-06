Lula, ‘si sblocchi la burocrazia per aiutare Rio Grande do Sul’

agenzia

Il presidente ha rivolto un appello agli istituti finanziari

BRASILIA, 06 GIU – Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in visita nel Rio Grande do Sul, ha annunciato di aver rivolto un appello agli istituti finanziari pubblico e misto-pubblico Caixa e al Banco do Brasil, per sbloccare la burocrazia e aiutare il territorio devastato dalle alluvioni. “Non credo ci sia nessuno al mondo che si lamenti più di me della burocrazia. Mi lamento a livello internazionale, e qui a casa, perché tutto è molto complicato. Tutto ha un manuale che dice cosa si può o non si può fare – ha affermato Lula -. Se succede qualcosa che non è nel manuale, non si può fare. Per questo motivo, proprio questa settimana ho rivolto un appello a Caixa e a Banco do Brasil a favore” di queste aree.

