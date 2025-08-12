L’ultima (folle) idea di Netanyahu: deportare i palestinesi nel Sud Sudan

medioriente

Israele sta discutendo del Piano. Il premier: «Permettere a chi vuole di andarsene da Gaza»

Israele sta discutendo con il Sud Sudan della possibilità di reinsediare i palestinesi dalla Striscia di Gaza nel Paese africano devastato dalla guerra, nell’ambito di un più ampio sforzo da parte di Israele per facilitare l’emigrazione di massa dal territorio.

Lo scrive l’Associated Press sul proprio sito citando colloqui con sei persone a conoscenza della trattativa.Non è chiaro a che punto siano i colloqui ma, se attuati, i piani equivarrebbero a trasferire persone da una terra devastata dalla guerra e a rischio carestia a un’altra, sollevando preoccupazioni in materia di diritti umani.

In un’intervista a i24, il primo ministro Beanymain Netanyahu ha affermato oggi di voler «permettere alla popolazione di Gaza andarsene, e poi attaccare con tutte le forze il nemico che rimane lì».