L’uragano Beryl devasta Texas e Louisiana: almeno 8 morti, tre milioni di famiglie senza elettricità

USA

È arrivato nel sud degli Stati Uniti ieri mattina come uragano di categoria uno, ma da allora è stato declassato a tempesta tropicale

Almeno otto persone sono morte dopo che l’uragano Beryl si è abbattuto sul sud-est del Texas e sulla Louisiana, lasciando senza elettricità quasi tre milioni di famiglie. Lo riportano i media internazionali. Beryl è arrivato nel sud degli Stati Uniti ieri mattina come uragano di categoria uno, ma da allora è stato declassato a tempesta tropicale. Una persona ha perso la vota in Louisiana e sette in Texas, dovecirca 2,6 milioni di utenti sono rimasti senza corrente elettrica ieri notte. Beryl aveva già provocato almeno 10 morti nei Caraibi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA