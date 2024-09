agenzia

Marcia verso New Orleans, dove sono già in atto piogge battenti

NEW YORK, 11 SET – L’uragano Francine si abbatte sulla Louisiana con venti fino a 155 chilometri all’ora e lascia al buio almeno 190.000 persone. Francine marcia verso New Orleans, dove sono già in atto piogge battenti e la speranza è che perda forza con il passare delle ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA