agenzia

La visita segue la tappa di mercoledì scorso in Georgia

NEW YORK, 04 OTT – Kamala Harris volerà domani in North Carolina, lo stato più colpito dall’uragano Helene. La visita segue la tappa di mercoledì scorso in Georgia, altro stato danneggiato da Helene. L’uragano ha fatto finora 215 morti ma ancora centinaia di persone mancano all’appello.

