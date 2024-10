L’uragano Milton spaventa la Florida: «Potrebbe essere il peggiore degli ultimi 100 anni». Fuga da Tampa Bay

USA

Milton fa tremare la Florida. Con i suoi venti a 230 chilometri all’ora, l’uragano si avvicina pericolosamente e ha nel mirino Tampa Bay, area densamente popolata e in rapida crescita che è anche una delle più vulnerabili d’America alle inondazioni costiere. L’allerta è elevatissima: le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare e il presidente Joe Biden ha deciso di posticipare il suo viaggio in Germania e in Angola per monitorare gli sviluppi.

Non è chiaro quando Biden potrà riprogrammare il viaggio visto che il suo mandato scade in gennaio. «E’ mia intenzione» andare in Angola e «in tutti i posti dove ho detto sarei andato», si è limitato a dire il presidente, che aveva promesso di andare in Africa nel corso del suo primo mandato. Ma al momento non è possibile: Milton rischia di essere «catastrofico, il peggior uragano ad abbattersi in Florida in 100 anni», ha spiegato Biden, invitando la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e ad evacuare se necessario. «E’ una questione di vita o di morte», ha avvertito.

Sulle autostrade di Tampa Bay il traffico è intenso e ai distributori di benzina le code sono lunghissime. I supermercati sono presi d’assalto e gli acquisti d’acqua razionati. Le società di energia elettrica hanno già messo in guardia la popolazione a prepararsi a lunghi blackout. Nell’area l’ultimo grande uragano è stato nel 1921. Da allora le tempeste l’hanno schivata, almeno fino a due settimane fa, quando Helene si è abbattuta nel nord di Tampa Bay. E proprio mentre ancora si contano i danni di Helene arriva Milton, uragano ben più potente che potrebbe far salire il livello delle acque di 4 metri e mezzo.Il governatore della Florida Ron DeSantis ha annunciato l’apertura di quattro centri nel quale trovare riparo che sono in grado di ospitare fino a 10.000 persone. «Guardando a quanto è grande l’uragano, è possibile che ci siano danni significativi in diverse parti dello Stato», ha detto. Secondo i meteorologi, Milton toccherà terra e lascerà la Florida come uragano, senza diminuire la sua forza. «Prepariamoci per il peggio e auguriamoci il meglio», ha quindi aggiunto. Desantis ha poi riferito di aver parlato con Biden: «L’amministrazione ha approvato tutto quello che abbiamo chiesto», ha osservato.