L’Uruguay al Venezuela, ‘liberate i prigionieri politici’

agenzia

'Caracas continua a perseguitare e imprigionare'

MONTEVIDEO, 12 AGO – Il governo uruguaiano ha chiesto la liberazione di tutti i prigionieri politici in Venezuela, dopo il recente arresto di Williams Davila, ex governatore dello stato di Merida ed ex deputato di opposizione. “Di fronte all’incarcerazione di Williams Dávila, chiediamo la sua liberazione e quella di tutti i prigionieri politici”, ha dichiarato il ministro degli Esteri uruguaiano, Omar Paganini, in un post sul suo profilo X. Nello stesso messaggio, Paganini ha indicato che il governo venezuelano continua a “perseguitare, imprigionare e sequestrare” i cittadini che chiedono la democrazia e il rispetto della volontà popolare espressa nelle urne.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA