Machado, in Venezuela i droni da guerra con tecnologia iraniana

agenzia

Allarme per le relazioni Caracas-Teheran, la Florida è vicina

“In Venezuela si costruiscono droni da combattimento con tecnologia iraniana. Siamo gli unici dell’emisfero dopo gli Stati Uniti. E la Florida è a poche ore da qui”. La leader dell’opposizione, María Corina Machado, in un’intervista al giornalista in esilio, Napoléon Bravo, pubblicata sui social network, mette in guardia sui rapporti tra il governo di Nicolas Maduro e quello degli ayatollah. “Perché l’Occidente si salvi deve capire che il rischio più grande è in Venezuela”, ha detto Machado. “Sono stati firmati più di 400 accordi con gli iraniani. Questo è l’unico Paese dell’emisfero occidentale, oltre agli Stati Uniti, che ha la capacità di costruire droni da combattimento, ovviamente di origine iraniana”, ha detto Machado, riferendosi a una fabbrica di questi dispositivi con tecnologia persiana installata da alcuni anni nella base militare Libertador, nella città di Maracay. “Il Venezuela è a poche ore dalla Florida, non alla distanza di Teheran, e ditemi voi se in un contesto come quello in cui viviamo questa non è una minaccia reale”, ha evidenziato l’esponente politico, che ormai vive in clandestinità dalle contestate elezioni presidenziali del 2024.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA