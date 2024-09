Machado, ‘Maduro liberi subito tutti i minori incarcerati’

agenzia

'Ciò che ha fatto questo regime non ha precedenti in Venezuela'

CARACAS, 02 SET – “Ciò che ha fatto questo regime non ha precedenti in Venezuela”: lo ha detto la leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, commentando l’arresto di oltre 100 minorenni durante le proteste contro il ‘chavismo’ al potere seguite alle elezioni del 28 luglio, che hanno attribuito una contestata vittoria al presidente uscente, Nicolas Maduro. Secondo Machado, questi bambini e adolescenti sono stati sottoposti a “condizioni violente e disumane, isolati dalle loro famiglie e senza accesso alla difesa legale”. L’ex deputata liberale ha chiesto la scarcerazione immediata di tutti i minori detenuti, così come di tutti i prigionieri politici in Venezuela. In una serie di pubblicazioni sui social, ha poi raccontato le storie di diversi giovani vittime del “terrorismo di Stato”. Tra loro c’è Victoria, una ragazza di 16 anni arrestata il 29 luglio “senza diritto alla difesa da parte dei suoi avvocati”. Un altro caso è quello di Lauriannys, anche lei 16enne, arrestata il 14 agosto a Carúpano dopo essere stata denunciata per aver inoltrato un messaggio su WhatsApp. Secondo Machado, la giovane ha avuto un collasso nervoso per l’impatto del suo arresto, che le ha causato danni cerebrali.

