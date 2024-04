Machado non desiste, alle elezioni in Venezuela ‘ce la faremo’

agenzia

E ottiene il sostegno di Guaidó: 'Aiutiamola nelle strade'

CARACAS, 18 APR – La principale leader dell’opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, ha invitato i connazionali a “non desistere” dal sogno di poter vincere le presidenziali del 28 luglio contro l’attuale presidente, Nicolas Maduro, candidato alla rielezione. “Ci aspettano 102 giorni impegnativi, insieme e organizzati ce la faremo”, ha scritto sui social dopo un comizio a San Antonio de Los Altos, nello Stato di Miranda. Secondo l’ex deputata conservatrice – interdetta per 15 anni dalle cariche pubbliche – il mandato ottenuto il 22 ottobre alle primarie dell’opposizione, da lei vinte a stragrande maggioranza, ha cambiato la storia politica del Paese “e lo ha fatto per sempre”. Machado ha intanto ricevuto il sostegno anche di Juan Guaidó, l’esponente di opposizione che a suo tempo l’Occidente aveva riconosciuto come presidente al posto di Maduro. “Dobbiamo affrontare la dittatura e mobilitare la gente nelle strade per sostenerla”, ha detto Guaidó dal suo esilio a Miami. Nelle prossime ore la leader di Vente Venezuela dovrebbe incontrare il governatore di Zulia, Manuel Rosales, per cercare di dirimere le divergenze sulla presentazione di una candidatura unitaria.

