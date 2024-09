Machado,’Con esilio Gonzalez sia riconosciuto presidente eletto’

agenzia

La leader dell'opposizione fa appello a comunità internazionale

CARACAS, 09 SET – La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha affermato che l’esilio dell’ex candidato Edmundo González Urrutia in Spagna “aumenta l’urgenza del suo riconoscimento internazionale come presidente eletto”. “Sappiamo tutti che il 28 luglio rappresenta la fine di un ciclo politico”, come dimostrerebbero i verbali elettorali – tenuti finora segreti da Caracas – raccolti e pubblicati dalla coalizione conservatrice. “La sua partenza non cambia in alcun modo la nostra strategia, Edmundo González sarà il presidente dentro e fuori del Venezuela”, ha affermato Machado in un incontro virtuale con la stampa. Per l’ex deputata di Vente Venezuela l’esilio dell’ex diplomatico potrebbe soltanto aumentare i rischi per la sua sicurezza dato che ha deciso di “continuare la lotta dal Venezuela”. “Siamo in una nuova fase ma continuiamo ad avanzare”, ha concluso.

