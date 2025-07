Macron a Londra, ‘Starmer propone schema 1 contro 1 su migranti’

agenzia

Dossier respingimenti domina attenzione media Gb sulla visita

LONDRA, 09 LUG – E’ il dossier immigrazione, a cominciare dalla questione del contrasto finora fallito degli sbarchi di “clandestini” che dalle coste francesi raggiungono il Regno Unito attraversando le pericolose acque della Manica, a dominare la (finora limitata) attenzione dei media britannici alla visita di Stato post Brexit sull’isola del presidente della Francia, Emmanuel Macron. Visita iniziata ieri con gli impegni cerimoniali in Parlamento e al castello di Windsor, fino al banchetto di gala serale offerto da re Carlo III e dalla regina Camilla in onore della coppia presidenziale, alla presenza di altri reali e di circa 160 ospiti vip fra cui il premier Keir Starmer, ma anche celebrità quali sir Mick Jagger o sir Elton John. Un appuntamento presentato in pompa magna come “storico” nelle dichiarazioni ufficiali, ma che quasi tutti i giornali del Regno lasciano in secondo piano. Concentrando i titoli sul solo tema dei migranti illegali, che sarà al centro del vertice bilaterale vero e proprio in programma domani, dopo la giornata odierna dedicata in particolare a incontri congiunti di Starmer e Macron con il mondo del business e a un forum sullo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (IA). In materia d’immigrazione, la stampa attribuisce a Starmer l’intenzione di proporre all’ospite un accordo “uno contro uno” sui respingimenti: con l’impegno ad accogliere un migrante accampato oltre Manica che abbia familiari in grado di sostenerlo sull’isola in cambio di ogni “clandestino” rispedito dal Regno Unito in Francia. Il presidente francese ha promesso “progressi” nella cooperazione su questo fronte, non senza evocare una “responsabilità comune” dei due governi per il dilagare degli sbarchi, . Parole che il giornale filo conservatore Daily Telegraph interpreta oggi – malgrado le esplicite smentite dell’Eliseo – come “un’accusa” alla scarsa efficacia attribuita alle politiche al governo laburista in risposta alle denunce d’inazione contro le partenze rivolte alla Francia da Londra.

