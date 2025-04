Macron alle imprese, stop investimenti in Usa fino a chiarimenti

agenzia

'Sulle tariffe una decisione brutale e infondata'

PARIGI, 03 APR – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invitato gli imprenditori francesi dei settori colpiti dai dazi a “sospendere gli investimenti negli Stati Uniti” in attesa di “ogni ulteriore chiarimento”. Ricevendo gli imprenditori all’Eliseo, Macron ha aggiunto che “nulla è escluso” nella risposta della Francia e dell’Unione europea ai dazi americani.Emmanuel Macron ha parlato oggi dei dazi come di una decisione “brutale e infondata”, “uno shock per il commercio internazionale”. In occasione di una riunione all’Eliseo con i rappresentanti delle filiere esportatrici e dell’imprenditoria, Macron ha denunciato la decisione “brutale e infondata” di Donald Trump: “Non si correggono i deficit commerciali mettendo dei dazi” ha detto ammettendo che avranno “un impatto massiccio” sull’economia europea.

