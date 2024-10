Macron, ‘Emily in Paris resti a Parigi, a Roma non ha senso’

agenzia

'Lotteremo duro affinché torni da noi'

PARIGI, 09 OTT – ”Lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a Parigi”: il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato dal settimanale ‘Variety’, esprime così l’auspicio che la celebre fiction, ‘Emily in Paris’, resti nella Ville Lumière. Alla domanda: ‘Emily in Paris’ si trasferisce a Roma per la Quinta stagione. Come far tornare Emily a Parigi?, Macron risponde: “Lotteremo duramente. E chiederemo loro di restare a Parigi!”. “‘Emily in Paris’ a Roma non ha senso”, prosegue Macron, che nella lunga intervista al giornale Usa si dice anche ”molto fiero” dell’apparizione che la moglie Brigitte Macron ha accettato di fare in una puntata di ‘Emily in Paris’. ”E’ stata molto contenta di farlo”, prosegue Macron, ricordando che si tratta solo di un cameo di “pochi minuti, ma penso che sia stato un momento bellissimo per lei. Penso che sia buono per l’immagine della Francia. ‘Emily in Paris’ – prosegue il presidente – è super positivo in termini di attrattività per il Paese. Per quello che mi riguarda, è un’ottima iniziativa”. Alla domanda se non fosse disposto anche lui a fare una comparsata, Macron risponde con l’ironia: ”Sono meno attraente di Brigitte!”.

