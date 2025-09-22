Macron, Francia pronta a missione stabilizzazione a Gaza

agenzia

'Amministrazione transitoria con Autorità Nazionale Palestinese'

NEW YORK, 22 SET – Nel suo intervento all’Onu sulla soluzione dei due stati, Emmanuel Macron ha anche chiesto un’amministrazione transitoria a Gaza che coinvolga l’Autorità Nazionale Palestinese, che avrà il compito di supervisionare lo smantellamento di Hamas. La Francia, ha aggiunto, è pronta a contribuire a una “missione di stabilizzazione” a Gaza, sollevando la prospettiva di una presenza di sicurezza internazionale nel territorio.

