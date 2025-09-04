Macron, ‘Italia, Polonia, Germania fra i 26 contributori’

agenzia

'Ma ognuno lo farà con le sue modalità'

PARIGI, 04 SET – “Italia, Polonia e Germania sono fra i 26 paesi” che parteciperanno alle garanzie di sicurezza, “con un contributo che va dalla rigenerazione dell’esercito ucraino, al dispiegamento di truppe di terra, mare e cielo, o con la messa a disposizione di basi”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della riunione dei Volenterosi a Parigi. “Ognuno ha le sue modalità di contributo, alcuni inviando truppe sul territorio, altre mettendo a disposizione le loro basi Nato, non voglio qui dare dettagli, ma tutti e tre i paesi sono contributori importanti a queste garanzie di sicurezza”, ha aggiunto.

