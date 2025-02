agenzia

PARIGI, 20 FEB – ”Nessuno ha il diritto di dire” che ”l’Ucraina non ha il diritto di entrare nell’Unione europea o nella Nato”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo per quasi due ore alle domande dei cittadini francesi, in diretta sui suoi canali social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA