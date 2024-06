Macron, ‘non farò campagna per le legislative’

agenzia

'Come non la feci nel 2017 e nel 2022. Indico rotta e metodo'

PARIGI, 12 GIU – “Non farò campagna per le legislative”: lo ha detto il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, intervenendo sul tema della sua onnipresenza mediatica di questi ultimi giorni. “Non la farò – ha spiegato – così come non l’ho fatta nel 2017 e nel 2022. Il presidente non deve fare campagna. Oggi, nel contesto che stiamo vivendo, è importante indicare la rotta e dare un metodo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA