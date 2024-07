Macron omaggia Saint-Exupéry a 80 anni dalla morte

agenzia

Mongolfiera nello spazio con il Piccolo Principe

PARIGI, 31 LUG – Omaggio del presidente francese, Emmanuel Macron, nell’ottantesimo anniversario della morte di Antoine de Saint-Exupéry, lo scrittore e pilota di guerra francese autore del Piccolo Principe, tra i libri più venduti e tradotti al mondo. In un messaggio pubblicato su X, il presidente francese pubblica il video di una mongolfiera in viaggio nello spazio con il piccolo Principe e la volpe sull’asteroide B-612. ”Ogni somiglianza con un recente braciere olimpico è fortuita”, ironizza Macron in riferimento alla mongolfiera dorata sistemata in questi giorni nel Giardino delle Tuileries a Parigi.

