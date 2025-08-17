Macron, ‘prepariamo incontro con Usa, Mosca, Kiev ed Europa’

agenzia

Il francese ai Volenterosi, 'capire quali garanzie vogliamo'

BRUXELLES, 17 AGO – L’obiettivo dell’incontro oggi della Coalizione dei Volenterosi è “chiarire completamente le garanzie di sicurezza che vogliamo” per l’Ucraina, preparare la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di domani a Washington e “come organizzare il prossimo incontro con il presidente Putin, l’Ucraina, gli Stati Uniti e l’Europa”. E’ quanto dichiara il presidente francese Emmanuel Macron in alcuni frammenti audio del discorso introduttivo all’incontro in videoconferenza, a cui si è collegato dalla residenza estiva al forte di Brégançon. Nel video si vedono collegati la premier Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e da Bruxelles Zelensky assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

