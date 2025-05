Macron, ‘proposta Putin è primo passo ma non sufficiente’

agenzia

Un cessate il fuoco incondizionato non è preceduto da negoziati

PRZEMYSL, 11 MAG – La proposta del presidente russo Vladimir Putin di negoziati diretti tra Russia e Ucraina è “un primo passo, ma non sufficiente”: lo ha detto oggi il presidente francese Emmanuel Macron. “Un cessate il fuoco incondizionato non è preceduto da negoziati”, ha affermato Macron ai giornalisti scendendo da un treno nella città polacca di Przemysl, tornando dalla sua visita in Ucraina di ieri. Putin sta “cercando una via d’uscita, ma vuole comunque guadagnare tempo”, ha aggiunto.

