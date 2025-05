Macron, ‘riconoscere uno Stato palestinese è esigenza politica’

agenzia

"Gli europei devono rafforzare la loro posizione collettiva"

(ANSA-AFP) – SINGAPORE, 30 MAG – “Riconoscere uno Stato palestinese non è semplicemente un dovere morale, ma un’esigenza politica”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una congerenza stampa a Singapore, elencando diverse condizioni per compiere questo passo. Ha anche aggiunto che “gli europei devono rafforzare la loro posizione collettiva contro Israele se non ci sarà una risposta commisurata alla situazione umanitaria che verrà fornita nelle prossime ore e nei prossimi giorni nella Striscia di Gaza”. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA