Macron, ‘sarà vietato ai 15enni comprare online coltelli’

'Inaspriremo le regole'. E a Ue, vieti social a adolescenti

(ANSA-AFP) – NIZZA, 10 GIU – “Un quindicenne non potrà più acquistare un coltello online”. Lo ha annunciato oggi il presidente francese Emmanuel Macron, dopo che una bidella è stata accoltellata a morte questa mattina da uno studente di 14 anni all’ingresso di una scuola media a Nogent, nell’Alta Marna alle porte di Parigi. “Inaspriremo le regole. Ciò significa che imporremo pesanti sanzioni finanziarie e divieti. Non potranno più vendere queste armi bianche” ai minori di 15 anni, ha proseguito il capo dello Stato in un’intervista a France 2. Macron ha anche annunciato che la Francia vieterà i social media ai minori di 15 anni se, entro “qualche mese”, ciò non verrà fatto a livello europeo. “Dobbiamo vietare i social media ai minori di 15 anni. Vi do qualche mese per la mobilitazione europea. Altrimenti (…) inizieremo a farlo in Francia. Non vediamo l’ora”, ha dichiarato. (ANSA-AFP).

