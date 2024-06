agenzia

Clamoroso annuncio dopo la sconfitta contro Le Pen alle Europee

PARIGI, 09 GIU – Il presidente francese Emmanuel Macron ha preso la parola dall’Eliseo per annunciare – subito dopo i risultati delle europee che hanno visto un trionfo del partito di Marine Le Pen – lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di nuove elezioni in Francia per il 30 giugno e il 7 luglio.

