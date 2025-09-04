Macron, ‘se Russia rifiuta negoziato, sanzioni e risposte’

agenzia

'E' quanto espresso anche da Donald Trump nella nostra chiamata'

PARIGI, 04 SET – “Se la Russia continua a rifiutare i negoziati di pace concreti – e questa è l’unica conclusione che si può trarre dalle sue scelte – noi adotteremo ulteriori sanzioni insieme con gli Stati Uniti e daremo risposte chiare a questo rifiuto di progredire”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della riunione dei Volenterosi all’Eliseo. “Questo è anche quanto espresso poco fa dal presidente Donald Trump durante la nostra chiamata”, ha aggiunto.

