Macron sente Pezeshkian, appello a de-escalation e dialogo

agenzia

Lo riferiscono fonti dell'Eliseo

PARIGI, 22 GIU – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha continuato oggi i suoi colloqui telefonici successivi all’attacco americano contro 3 siti nucleari in Iran questa notte, chiamando il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian. Lo riferiscono fonti dell’Eliseo. A Pezeshkian, Macron ha ripetuto il suo “appello per la liberazione immediata dei due ostaggi francesi, per una de-escalation e per la ripresa di negoziati diplomatici”.

