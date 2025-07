Macron sente Zelensky dopo il colloquio con Putin

agenzia

Dopo aver sentito il presidente russo Putin

PARIGI, 01 LUG – Al termine del suo colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha telefonato al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky per parlare dell’esito della chiamata: è quanto riferiscono fonti dell’Eliseo precisando che i due leader di Parigi e Kiev “resteranno in contatto in vista delle prossime scadenze”.

