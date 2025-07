Macron spariglia le carte: «La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina»

la svolta

L'annuncio del presidente. La formalizazione a settembre davanti l'assemblea generale dell'Onu

La Francia riconoscerà lo stato di Palestina all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre a New York. Lo ha annunciato oggi Emmanuel Macron. «Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo stato di Palestina. Farò l’annuncio solenne all’Assemblea Generale della Nazioni Unite a settembre», ha scritto il presidente francese su X e Instagram.

«L’urgenza ora è mettere fine alla guerra a Gaza e mettere in salvo la sua popolazione civile» ha aggiunto Emmanuel Macron nel post. «La pace è possibile», aggiunge il presidente francese, aggiungendo che bisogna avere «immediatamente un cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi e aiuti umanitari in quantità massicce per la popolazione di Gaza».

