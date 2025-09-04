agenzia
Macron, Usa chiari su partecipazione a garanzie sicurezza
'Il sostegno Usa sarà finalizzato nei prossimi giorni'
PARIGI, 04 SET – Il presidente francese Emmanuel Macron assicura che gli americani “sono stati molto chiari” sulla loro partecipazione alle garanzie di sicurezza. Dopo la videoconferenza con Donald Trump, Macron ha assicurato che il “sostegno americano” a queste “garanzie di sicurezza” per Kiev sarà finalizzato “nei prossimi giorni”.
