Madrid, ‘bene la tregua in Libano’

agenzia

'Ora il cessate il fuoco a Gaza per la de-escalation regionale'

MADRID, 27 NOV – Il governo spagnolo “accoglie con favore l’annuncio di un accordo per un cessate il fuoco di 60 giorni” in Libano, una “condizione indispensabile per affrontare la situazione umanitaria” nel Paese: è quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Madrid. La Spagna, prosegue la nota, “resta impegnata per la stabilità regionale attraverso il suo contributo all’Unifil e sosterrà gli sforzi di allentamento della tensione per consentire il ritorno degli sfollati alle loro case su entrambi i lati della linea Blu”. “Un cessate il fuoco a Gaza che permetta l’ingresso di aiuti umanitari su larga scala e il rilascio degli ostaggi, continua a essere fondamentale per una de-escalation regionale”, aggiunge Madrid.

