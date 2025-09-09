Madrid, divieto di entrata a 2 ministri ultradestra Israele

agenzia

Per Ben-Gvir e Smotrich

MADRID, 09 SET – “Oggi il Consiglio ministri ha approvato accordo di misure contro il genocidio a Gaza e di sostegno alla popolazione palestinese. La situazione a Gaza peggiora ogni giorni di più e un Paese come la Spagna non può restare impassibile davanti a tante morti innocenti”. Con queste parole, il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, ha confermato al termine dell’odierno Consiglio dei ministri, il via libera alle nove misure annunciate ieri dal premier Pedro Sanchez. Queste includono “il divieto di ingresso in Spagna” per ministri israeliani per la sicurezza e le finanze Itamar Ben-Gvir e Bazalel Smotrich.

