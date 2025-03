Madrid, ‘non scarteremo le richieste di asilo da nessun Paese’

agenzia

Ministra Saiz a Efe, 'non faremo come chi esternalizza persone'

MADRID, 28 FEB – La Spagna “prende in esame tutte le richieste di protezione internazionale che riceve” e non ha nei piani di “restringere tali richieste in base a determinate nazionalità”, come “parrebbero voler fare” altri Stati europei con l’entrata in vigore del nuovo Patto su migrazioni e asilo, che contempla il concetto di “Paesi sicuri”: è quanto dichiarato dalla ministra iberica per le Migrazioni, Elma Saiz, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Efe. Per Saiz, questa linea tracciata dal governo rappresenta un “limite insuperabile”, in quanto “la Spagna non consentirà alcuna norma che metta in pericolo i diritti umani o l’ordinamento giuridico”. A detta della ministra iberica, la posizione di Madrid in ambito migratorio è “umanitaria” e “in opposizione ad altri Paesi europei, che puntano invece sull’esternalizzazione delle persone”.

