Madrid si prepara a celebrare i 10 anni di Felipe VI sul trono

agenzia

Re affiancato da regina Letizia, principesse Leonor e Sofia

MADRID, 18 GIU – Madrid si prepara a commemorare domani il decimo anniversario dell’ascesa al trono di Spagna di Felipe VI con vari atti ufficiali in programma al Palazzo Reale, in cui il re sarà accompagnato dalla regina Letizia, dalla principessa erede al trono Leonor e dalla infanta Sofia. Si compie oggi infatti un decennio dal 18 giugno 2014 quando, dopo 39 anni di regno, Juan Carlos I, coinvolto in una serie di scandali (dalla battuta di caccia all’elefante in Botswana alla relazione con Corinna, fino al caso Noos di corruzione che coinvolse il genero, Inaki Urdangarin) firmò la sua rinuncia al trono. Il giorno successivo il suo terzogenito, Felipe Juan Pablo Anfonso de Todos los Santos de Borbon y Grecia, diventò il nuovo monarca, con il nome di Filippo VI di Spagna, dopo la sua proclamazione davanti alle Cortes Generales. A 56 anni, il re, che al di fuori dall’agenda ufficiale conduce una vista discreta e normalissima, celebrerà percorrendo con la regina Letizia nel corso dell’anno tutte le regioni spagnole, fino al giugno del 2025. La celebrazione comincia domani con la cerimonia del cambio della Guardia Real al quale i monarchi assisteranno con le figlie. Il sindaco di Madrid, José Luis Almeida, ha lanciato per l’occasione un bando per esortare i madrileni a partecipare e a ornare con le insegne della corona le facciate degli edifici. Tra gli eventi previsti, la consegna delle medaglie al merito civile a 19 cittadini che si sono distinti per il proprio impegno per la comunità; un pranzo al Palazzo Reale, con i rappresentanti delle istituzioni e degli organi costituzionali che si sono avvicendati nell’ultimo decennio e la visita alla Galleria delle Collezioni Reali per una mostra inaugurata un anno fa, sulla celebrazione del X anniversario.

