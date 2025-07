Madrid volta pagina, verso declassificazione segreti franchismo

agenzia

Il governo ha approvato un Ddl che solleva il velo dopo 45 anni

MADRID, 22 LUG – Il governo spagnolo ha approvato oggi un disegno di legge sull’informazione classificata, destinato a sollevare il velo sui segreti del franchismo e della dittatura e a rivoluzionare l’accesso ai documenti statali confidenziali o riservati. La normativa, che sostituisce la vecchia legge sui Segreti Ufficiali del 1968, risalente alla dittatura franchista, introduce per la prima volta la declassificazione automatica delle informazioni dopo un periodo di 45 anni o più e tutti quelli precedenti al 1981, incluse quelle legate al franchismo e al periodo di transizione dalla morte di Franco (20 novembre 1975) alla democrazia nel 1982, con il primo governo di Felipe Gonzalez. Solo in casi eccezionali e motivati, se permane una minaccia alla sicurezza nazionale, un documento potrà restare segreto, con revisione annuale. Nel presentare oggi l’iniziativa al termine dell’odierno Cdm, il ministro della Presidenza, Giustizia e Rapporti con le Cortes, Felix Bolanos, ha sottolineato come questa normativa superi “una lacuna pre-costituzionale” mettendo la Spagna al passo con le democrazie mature, e garantendo “il diritto dei cittadini a sapere”.

