Maduro attacca i media internazionali, ‘sicari di menzogne’

agenzia

'I banditi di Efe, Ap, Afp, Cnn vogliono macchiare le elezioni'

CARACAS, 23 LUG – Il presidente uscente del Venezuela, Nicolas Maduro, in corsa per un terzo mandato di sei anni alle elezioni di domenica, ha accusato i media internazionali di essere “sicari di menzogne”. Secondo il leader ‘chavista’, “i banditi delle agenzie Efe, Ap, Afp, Cnn, sicari di menzogne, scrivono e manipolano le notizie per giustificare il grido di brogli allo scopo di macchiare le elezioni e il Venezuela”. “Se supereremo tutte le difficoltà il 28 luglio, con la lotta che metteremo in atto, ci libereremo dell’estrema destra fascista per 100 anni”, ha aggiunto Maduro, parlando durante un comizio a San Cristobal, al confine con la Colombia. Non è la prima volta che l’erede di Hugo Chavez se la prende con la stampa internazionale, accusandola di lavorare al servizio dell’opposizione. Ieri anche diversi portali web di notizie indipendenti del Venezuela sono stati parzialmente oscurati.

