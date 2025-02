Maduro chiede a inviato di Trump ‘nuovo inizio delle relazioni’

agenzia

Grenell a Caracas per discutere del rimpatrio dei venezuelani

CARACAS, 31 GEN – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto “un nuovo inizio nelle relazioni” con gli Usa nell’incontro con Richard Grenell, inviato speciale di Donald Trump, a Caracas per parlare del rimpatrio dei migranti in Venezuela. Lo riferisce un comunicato del governo venezuelano. Maduro “ha discusso di un nuovo inizio nelle relazioni bilaterali” con il rappresentante del presidente americano, sottolinea il testo in cui si indica che i due hanno parlato in particolare “di migrazioni, dell’impatto negativo delle sanzioni economiche contro il Venezuela, dei cittadini statunitensi coinvolti in reati sul territorio nazionale”.

