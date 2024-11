Maduro contro TikTok, ‘responsabile della morte di tre bambini’

agenzia

I rappresentanti della piattaforma convocati a Caracas

CARACAS, 26 NOV – Il governo di Nicolás Maduro, attraverso la Corte suprema, ha convocato i rappresentanti di TikTok America Latina a recarsi in Venezuela per un’udienza. La piattaforma social è accusata di aver causato la morte di almeno tre bambini nel Paese con le cosiddette sfide virali. “Abbiamo stabilito un rapporto per la prima volta con TikTok America Latina. Penso che siamo d’accordo sul fatto che le sfide debbano finire. Se TikTok non mette uno stop a queste sfide pericolose, verrà applicata la legge venezuelana”, ha detto Maduro lunedì sera nel suo programma televisivo. La citazione ai rappresentanti del social media è stata emessa dalla Corte suprema, su richiesta de Movimento bolivariano delle famiglie, un’organizzazione legata al governo. “TikTok, la morte di questi tre bambini è vostra la responsabilità e vi perseguiterà fino alla tomba – ha detto Maduro -. Dovrete risponderne prima o poi, perché è un crimine”.

