Maduro critica il sistema elettorale in Brasile, Usa e Colombia

agenzia

'Non ce n'è uno migliore di quello venezuelano'

CARACAS, 24 LUG – Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha criticato il sistema elettorale di Brasile, Usa e Colombia durante un comizio elettorale nello stato di Aragua, e postato la dichiarazione sui suoi profili social. “In Brasile, non una sola scheda elettorale viene controllata”, ha gridato Maduro. “Abbiamo il miglior sistema elettorale del mondo: abbiamo 16 verifiche”, ha proseguito sottolineando che il Venezuela effettua anche una verifica in tempo reale del 54% delle urne. “In quale altro posto al mondo si fa questo? Negli Stati Uniti? Il sistema elettorale è verificabile? In Brasile? Non controllano. In Colombia?”, ha aggiunto il presidente, in cerca di un terzo mandato alle elezioni di domenica 28 luglio.

