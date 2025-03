Maduro denuncia ‘l’azione illegale di ExxonMobil e della Guyana’

agenzia

Il presidente venezuelano: 'Prenderemo ogni misura per fermarla'

CARACAS, 05 MAR – Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha avvertito in un evento a Caracas trasmesso dal canale statale Venezolana de Televisión che il suo governo prenderà tutte le misure per “fermare l’azione illegale della ExxonMobil e del governo traditore della Guyana”, accusando Georgetown di “usare un mare territoriale in attesa di delimitazione internazionale per attività di sfruttamento petrolifero”. “È assolutamente illegale e il Venezuela lo respinge, lo denuncia e prenderemo tutte le misure per fermare l’azione illegale della ExxonMobil e del governo traditore della Guyana”, ha detto poco fa Maduro. Lo scorso sabato, il presidente della Guyana, Irfaan Ali, aveva espresso “grave preoccupazione” per la presenza di navi militari venezuelane su una piattaforma della ExxonMobil, il che avrebbe messo in allerta le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (note come Fpso in inglese) della compagnia petrolifera statunitense.

