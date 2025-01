Maduro giura per terzo mandato da presidente in Venezuela

agenzia

Di fronte a Jorge Rodriguez a capo dell'Assemblea nazionale

CARACAS, 10 GEN – Nicolás Maduro ha appena prestato giuramento come presidente del Venezuela per il periodo 2025-2031, con un atto formale presso la sede dell’Assemblea Nazionale. Maduro ha giurato di “far rispettare tutti gli obblighi della Costituzione” e ha promesso che questo nuovo mandato presidenziale “sarà di pace, prosperità e nuova democrazia”. Il leader ha giurato su una copia originale dell’attuale Costituzione, firmata da Hugo Chávez, fondatore della cosiddetta rivoluzione bolivariana. Pochi istanti dopo gli è stata consegnata la fascia presidenziale. La televisione di Stato, che ha trasmesso la cerimonia in diretta e sui media aperti e digitali, ha mostrato le immagini di una manciata di sostenitori chavisti radunati intorno al palazzo legislativo nel centro di Caracas, sotto strette misure di sicurezza militari e di polizia.

