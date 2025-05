Maduro lancia l’operazione Toc Toc in vista delle elezioni

agenzia

Scopo bussare alla porta degli sgraditi al governo ed arrestarli

CARACAS, 21 MAG – In un discorso trasmesso da Venezolana de Televisión, il canale statale, il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato che l’operazione “Toc Toc” è “in pieno svolgimento” nel Paese sudamericano da lunedì 19 maggio. “Stanno cercando di cospirare, ma non ci sono riusciti né ci riusciranno. È in pieno sviluppo l’operazione Toc Toc (Tun Tun in spagnolo) contro i violenti, i cospiratori e i fascisti”, ha detto Maduro, ricordando che nel primo giorno dell’operazione hanno arrestato 38 persone, da lui definite terroristi (21 sono venezuelani e 17 stranieri) tutte già accusate dal ministro degli Interni, Giustizia e Pace, Diosdado Cabello di pianificare attentati con esplosivi contro ambasciate, ospedali, comandi di polizia e infrastrutture per impedire le elezioni di domenica. l’operazione Toc Toc fu lanciata per la prima volta dallo stesso Cabello dopo il 28 luglio dello scorso anno, data delle ultime presidenziali e, all’epoca portò, all’arresto di circa 2500 persone. Si chiama così perché, di fatto, si batte alla porta di tutti i non graditi al regime e li si sequestra. Come accaduto la notte del 6 agosto del 2024 a María Oropeza, esponente del partito Vente Venezuela della leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, rapita nella sua abitazione da agenti della Direzione Generale del Controspionaggio Militare che rispondevano agli ordini dello stesso Maduro e tra cui spicca il nome di Alexander Granko Arteaga, capo dell’Unità Affari Speciali della Dgcim.

