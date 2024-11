Maduro, ‘oppositori estremisti vogliono che Trump ci attacchi’

agenzia

Il presidente invita alla calma e a 'costruire la pace'

CARACAS, 09 NOV – Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha denunciato il “nervosismo” di persone legate a settori estremisti dell’opposizione che cercano di convincere il prossimo inquilino dalla Casa Bianca, Donald Trump, ad “attaccare” il Venezuela. “Vedo e mi riferiscono di molte persone nervose che stanno cercando di arrivare a Trump per convincerlo a vendicarsi del Venezuela ed attaccarci”, ha detto nel corso di un cerimonia pubblica ripreso dalla televisione statale. “Lasciamo tranquillo il presidente eletto per poter definire i suoi passi e i suoi piani”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di maggiore “calma” per costruire “la pace, la giustizia, l’uguaglianza e la libertà” in Venezuela a nel mondo.

