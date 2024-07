Maduro, ‘pronto a pubblicare tutti i verbali elettorali’

agenzia

Il presidente venezuelano chiede una verifica alla Corte Suprema

CARACAS, 31 LUG – Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha presentato un ricorso presso la Corte suprema per chiedere che sia “chiarito tutto quello che è necessario” sulle elezioni del 28 luglio. Affermando di essere pronto a mostrare il 100% degli atti elettorali che proverebbero la sua regolare investitura, ha aggiunto di essere a disposizione per “essere convocato e interrogato come candidato” per chiarite la sua posizione. Il capo dello stato ha poi nuovamente denunciato un tentativo di brogli da parte delle opposizioni per falsificare il voto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA