Maduro rivendica schiacciante vittoria a comunali in Venezuela

agenzia

Presidente: 'Abbiamo vinto in 285 comuni su 335'

CARACAS, 28 LUG – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha rivendicato oggi una schiacciante maggioranza dei comuni alle elezioni comunali, caratterizzate da un massiccio boicottaggio dell’opposizione. Il capo dello Stato ha affermato in un discorso che il suo partito, il Psuv, ha ottenuto la vittoria in 285 comuni su 335. Più di sei milioni di elettori hanno votato, ha annunciato l’autorità elettorale, accusata dai suoi detrattori di essere al soldo del capo dello Stato, con un tasso di partecipazione di circa il 44%. Oggi ricorre anche il primo anniversario delle elezioni presidenziali che hanno visto Maduro proclamato vincitore. Il Consiglio nazionale elettorale aveva decretato la vittoria del presidente Maduro alle presidenziali senza fornire i dettagli dei voti, affermando di essere stato vittima di un attacco informatico ritenuto poco credibile da molti esperti. L’opposizione rivendica la vittoria e accusa Caracas di brogli elettorali. Per questo, gran parte di essa ha boicottato le elezioni legislative dello scorso maggio, in cui il campo di Maduro – secondo il Consiglio nazionale elettorale – ha ottenuto 253 dei 285 seggi in palio.

