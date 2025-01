Maduro torna a minacciare l’uso della forza, ‘oliamo i fucili’

agenzia

Contro un eventuale intervento internazionale in Venezuela

CARACAS, 16 GEN – Il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, è tornato a ventilare l’ipotesi di schierare l’esercito contro un eventuale blitz militare estero nel suo Paese. “Prendiamo sul serio le minacce criminali dei narco-paramilitari Álvaro Uribe e Iván Duque oliamo i nostri fucili perché questa terra sacra non accetterà mai lo stivale insolente dei paramilitari stranieri o imperialisti”, ha detto il leader chiavista durante il suo messaggio annuale alla nazione. Recentemente, gli ex presidenti colombiani Uribe e Duque hanno espresso il loro sostegno a un possibile “intervento internazionale” nella nazione caraibica, con l’appoggio delle Nazioni Unite, che avrebbe come obiettivo quello di “rimuovere Maduro dal potere”. Maduro ha anche esortato la Forza armata nazionale bolivariana (Fanb), le forze di polizia e di intelligence, così come il cosiddetto “potere popolare”, a rimanere all’erta e a rafforzare i piani di difesa. Tali misure comprendono la prosecuzione delle operazioni speciali, l’impiego di unità di reazione rapida (Urras) e una maggiore sorveglianza ai valichi di frontiera con Colombia e Brasile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA